Santanché, 'comparto effervescente, ha carte in regola per fare meglio'

"Sono orgogliosa di essere qui perché questa è la fiera più importante del mondo, comparto importantissimo anche per il turismo. Sia il cicloturismo sia il moto turismo. Voglio assicurare a tutti gli operatori che il ministero farà tutto quello che è necessario per andare avanti". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché a margine dell’inaugurazione della 79esima edizione di Eicma alla Fiera di Milano a Rho. "Ad oggi i dati per il 2022 dimostrano che questo è un comparto veramente effervescente - ha spiegato Santanché - cresciuto di oltre il 18% anche nel periodo di pandemia. Ci sono tutte le carte in regola affinché vada meglio".

Quindi ha osservato: "La vittoria dei mondiali di moto Gp rappresenta l’eccellenza dell’italianità. Bagnaia ha vinto non con la forza e la potenza ma con abilità, il know how italiano e dimostra la quintessenza dell’italianità. E' come se la Sampdoria avesse vinto la Champions League e non il Real Madrid. E’ stato un traguardo molto importante".