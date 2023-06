Santo Domingo ospita CONNECT New World, l'evento internazionale dedicato all'aviazione

L'evento rappresenterà un'opportunità unica per promuovere la Repubblica Dominicana nell'ecosistema dell'aviazione internazionale.

SANTO DOMINGO, Repubblica Dominicana, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Alla presenza della Vicepresidente della Repubblica, Raquel Peña, del Ministro del Turismo, David Collado, dell'Amministratore Delegato di AERODOM, Mónika Infante Henríquez, e di oltre 200 ospiti internazionali, ha preso il via l'evento CONNECT New World, un forum di primo piano in cui i responsabili delle decisioni nel settore dell'aviazione parteciperanno a una serie di seminari con relatori di alto livello, a incontri individuali e a un programma di eventi a tema.

Grazie alla gestione svolta da AEROODM e VINCI Airports con il Ministero del Turismo, la Repubblica Dominicana è stata selezionata per ospitare questo importante evento internazionale in riconoscimento della straordinaria ripresa del traffico aereo post-pandemia e dell'eccezionale performance dell'industria turistica esibita dal Paese a livello globale.

Con oltre 15 anni di produzione, CONNECT è un evento di riferimento in Europa e in altri mercati. Nel corso della sua storia, si è affermato come uno dei principali punti di incontro per compagnie aeree, aeroporti e autorità turistiche, con lo scopo di discutere la strategia del trasporto aereo nella regione.

CONNECT si terrà nella città di Santo Domingo il 30, 31 maggio e 1 giugno, nella sala eventi del quinto paese dell'hotel JW Marriott, con la partecipazione di importanti amministratori delegati e dirigenti di compagnie aeree, aeroporti e società di servizi del settore del trasporto aereo.

"A nome di AERODOM e della nostra società madre, VINCI Airports, ho il piacere di darvi il benvenuto all'evento internazionale CONNECT New World. In questo evento stiamo facendo la storia, poiché sarà qui che le compagnie aeree, gli aeroporti e le autorità turistiche definiranno e discuteranno la strategia del trasporto aereo nella regione, che confidiamo ci permetterà di avere nuove rotte e frequenze verso un maggior numero di destinazioni", ha dichiarato Mónika Infante Henríquez, direttore generale di AERODOM.

CONNECT è un evento di sviluppo delle rotte istituito da The Airport Agency. Il forum offre ai propri partecipanti un numero illimitato di incontri faccia a faccia e un programma di conferenze diversificato, oltre a eventi sociali, tra cui ricevimenti serali, attività mattutine ed escursioni.

Il Ministro della Teologia, David Collado, ha dichiarato: "Siamo sicuri che Santo Domingo sarà un'eccellente padrone di casa e che continueremo a collegare un nuovo mondo. Negli ultimi due anni la nostra performance in questo settore è stata esemplare e siamo convinti che attraverso le esperienze condivise, l'individuazione di soluzioni alle sfide globali e l'apertura a nuove strategie, saremo in grado di portare lo sviluppo del turismo a nuovi livelli."

Il Ministero del Turismo, AERODOM e VINCI Airports sono i principali sponsor di CONNECT. Analogamente, per accogliere i delegati, l'evento ha 3 operatori ufficiali che offrono sconti sulle proprie tariffe: Arajet, Air Europa e Sky High Dominicana.

CONNECT New World ha anche il supporto di Air Europa, Altice, Aps International, Arajet, Aviam, Banco Popular Dominicano, Banreservas, BD Experience, Dufry, Globocambio, Grayline, Iberia Líneas Aéreas, Induban con il suo marchio Café Santo Domingo, Inprotec, MGI, Samsic Handling Dominicana, Servicolt, Avis Rent a Car, Budget Rent a Car, Hertz Rent a Car, Nelly Rent a Car, Europcar, Sichala, Simlimites, Sky Cana, Sky Cateers, Sky High, Terpel, Universal Aviation.

CONNECT può altresì contare sulla presenza, la partecipazione e il supporto di tutti gli aeroporti del Paese: Aeroporto Internazionale di Punta Cana, Aeroporto Internazionale del Cibao, Aeroporto Internazionale di La Romana, oltre agli aeroporti statali affidati in concessione e gestiti da AERODOM.

Per ulteriori informazioni su CONNECT, visitare il sito web: https://newworld.connect-aviation.com/

Informazioni su AERODOM

AERODOM è una società dominicana titolare di una concessione per la gestione di sei aeroporti statali nel Paese che scadrà nel 2030. È responsabile degli aeroporti internazionali: Aeroporto Internazionale delle Americhe José Francisco Peña Gómez, a Santo Domingo; Presidente Dott. Joaquín Balaguer, a Santo Domingo Norte; Gregorio Luperón, a Puerto Plata; María Montez, a Barahona e Presidente Juan Bosch nella provincia di Samaná; a questi si aggiunge l'Aerodromo di Arroyo Barril, anch'esso situato a Samaná. Dal 2016, la società fa parte del gruppo aeroportuale internazionale francese VINCI Airports. www.aerodom.com | @AerodomRD

Informazioni su VINCI Airports

VINCI Airports, il principale operatore aeroportuale privato al mondo, gestisce oltre 65 aeroporti in 12 Paesi in Europa, in Asia e nelle Americhe. Grazie alla propria esperienza in qualità di integratore globale, VINCI Airports sviluppa, finanzia, costruisce e gestisce aeroporti contribuendo la propria capacità di investimento nonché il proprio know-how in termini di ottimizzazione delle prestazioni operative, modernizzazione delle infrastrutture e implementazione della transizione ambientale. Nel 2016, VINCI Airports è stato il primo operatore aeroportuale a impegnarsi a implementare una strategia ambientale internazionale per azzerare le emissioni nella propria rete entro il 2050. Per maggiori informazioni: www.vinci-airports.com | @VINCIAirports

