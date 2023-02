Santori (Camcom Chieti Pescara): "Marina di Pescara si confronta con disciplina demaniale marittima"

"Marina di Pescara si confronta con la disciplina demaniale marittima non solo per le questioni legate all'entità del canone, ma soprattutto perché nel corso degli anni il tema è stato raggruppato in un unico calderone normativo che ha messo insieme gli stabilimenti balneari e la nautica da diporto". A dirlo Bruno Santori, in rappresentanza della Camera di commercio Chieti Pescara, in occasione degli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del Mare.

"Marina - spiega - è al centro della città ed è diventata anche un punto di riferimento e una delle principali attrazioni turistiche e sede di eventi fieristici ed espositivi".

"La Camera di commercio Pescara - sottolinea - è socio unico di Marina di Pescara e credo che sia un'esperienza unica nel nostro Paese cioè di un porto turistico posseduto interamente da un ente pubblico".