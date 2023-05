Santoro (Inps): "VisitInps è ormai benchmark di riferimento nella Pa"

"Il programma di ricerca VisitInps è diventato ormai un benchmark di riferimento all'interno della pubblica amministrazione. Quella di oggi è un'occasione in cui ricercatori possono fare opera di divulgazione dei risultati in modo comprensibile per tutti, nel dibattito pubblico, anche per chi non conosce il programma. Il workshop di oggi per questo ha un carattere divulgativo". Lo ha detto Gianfranco Santoro (direttore direzione centrale studi e ricerche Inps), nel corso dell'evento 'Disuguaglianza salariale' organizzato da Inps e Aiel presso Palazzo Wedekind a Roma.