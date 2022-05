Santoro presenta 'Pace Proibita': come seguire in tv e in streaming

"Solo grazie a Telenorba e non a Sky il nostro segnale sarà visibile sul canale 510. E sul terrestre su Telenorba e Antenna Sicilia". A scriverlo su Facebook è Michele Santoro a poche ore dall'inizio della serata-evento 'Pace proibita. Una protesta contro l’esaltazione delle armi come soluzione' da lui organizzata per questa sera alle 21 al teatro Ghione di Roma.

L'evento, sold out in teatro, che vedrà tra i partecipanti Luciana Castellina, Ascanio Celestini, Jasmine Cristallo, Elio Germano, Sabina Guzzanti, Fiorella Mannoia, Tomaso Montanari, Moni Ovadia, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Vauro, Massimo Wertmüller e tanti altri, si potrà seguire in diretta anche in Tv grazie allo streaming. A Telenorba e Antenna Sicilia si aggiunge anche Byoblu sul canale 262 del digitale terrestre, canale 462 di tivùsat, canale 816 di Sky. Online sul canale Youtube 'Michele Santoro presenta' e in radio su Radio Popolare.

"Ho personalmente offerto questa trasmissione gratuitamente a Sky, a La7 e a Rainews24. Se uno solo di questi interlocutori mi avesse dato la sua disponibilità - chiarisce Santoro - sarei stato anche disponibile a valutare la possibilità di un'esclusiva limitata".