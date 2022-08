SANY diventa il primo produttore cinese di apparecchiature pesanti a "esportare" una fabbrica modello

PECHINO, 24 agosto 2022/PRNewswire/ -- Il 15 agosto, il primo escavatore SY315CKD prodotto nello stabilimento modello di SANY in Indonesia è uscito dalla linea di produzione, un punto epocale nella produzione intelligente di SANY che segna anche il lancio all'estero del primo stabilimento di riferimento nel settore dei macchinari per l'edilizia cinese.

Migliore

Ubicato a 70 chilometri dalla capitale Giacarta, lo stabilimento di 10.000 metri quadrati è situato nel parco industriale KIM in Indonesia, con un investimento totale di quasi 30 milioni di USD. La produzione annua prevista di questo escavatore, che rifornisce principalmente il mercato del sud-est asiatico, è di 3.000 unità.

Con un alto livello di standardizzazione, le fabbriche modello di SANY hanno un aspetto pressoché identico: navette AGV che si muovono tra le linee di produzione e i magazzini, mentre circa 100 operatori umani e oltre 500 robot lavorano insieme in modo altamente coordinato. Ora, l'interconnessione e l'autonomia online sono state realizzate in 12 connessioni principali lungo tutta la catena di produzione, tra cui assemblaggio, logistica e collaudo.

"Con riguardo alla digitalizzazione e dell'automazione, SANY è il produttore di macchinari per l'edilizia più "smart" in Cina", ha dichiarato Ding Shifeng, leader del progetto. "Questo stabilimento in Indonesia, che attinge alle esperienze di oltre 40 omologhi già costruiti in Cina, rappresenta gli ultimi risultati in fatto di ricerca e sviluppo. È la prima base di produzione "Industria 4.0" al di fuori della Cina nel settore." Con un rapporto tra robot e umani di 5:1, la produzione pro capite raggiunge 1,62 milioni di USD, rendendo l'ultima fabbrica modello di SANY meritevole di essere nominata "la più intelligente".

Realizzata e creata da SANY

Oltre che esportare tecnologia, questa fabbrica esporta anche gli standard di produzione intelligente dell'industria cinese dei macchinari per l'edilizia.

Rispetto alle altre basi di SANY negli Stati Uniti, in Germania, India e Pakistan, questa fabbrica è interamente realizzata e creata da SANY: dalla progettazione, costruzione e messa in servizio dell'impianto e delle sue strutture al suo funzionamento e alla sua gestione.

SANY possiede i diritti di proprietà intellettuale indipendenti su tutti i sistemi software operativi digitalizzati applicati nello stabilimento, tra cui IMOM e WMS.

"Ogni pezzo di dati nel software industriale e ogni bullone negli stabilimenti di produzione sono prodotti secondo lo standard di SANY", ha dichiarato Shifeng. "Questo è la prima volta che noi, in questo settore, vediamo un marchio "Made in China" su uno standard, non su un prodotto."

Altre 10 cose da fare

Di recente, SANY Heavy Industry è stata inserita come una delle "50 aziende più smart" dal MIT Technology Review, diventando la prima tra i produttori cinesi di apparecchiature pesanti.

"Essere smart significa essere lungimiranti e quindi ora ci stiamo concentrando nuovamente dalle vendite internazionali alla produzione internazionale, in particolare alla produzione smart", ha aggiunto Shifeng. "L'Indonesia è una prova importante per stabilire una mappa mondiale dei nostri stabilimenti modello, che ne includerà altri 10 in futuro."

Inoltre, SANY istituirà un centro di formazione affiliato allo stabilimento che accoglierà 600 apprendisti locali.

