(Adnkronos)

Dopo i 'vaccini finanziari' che le banche centrali hanno somministrato in risposta alla crisi pandemica targata covid 19, il 2021 pur con l'arrivo della terza ondata di Coronavirus potrebbe candidarsi per il ritorno ad una nuova normalità con ’Europa che potrebbe crescere di più degli Stati Uniti. Queste le previsioni degli operatori dei mercati finanziari condensate nell’Outlook Assiom Forex per il 2021.

- Pil Usa +4,2%

- Pil Area EU +4,4%

- Pil Cina +8%

- BCE QE da 1,25 TRLN EUR

- FED QE da 120 MLD $ MENSILI

- T-Bond 10yr 1,10-1,30%

- Bund 10yr -0,30/-0,45%

- Spread BTP/Bund 80-100pb

- WTI 55 $

- Oro 2000 $

- EUR$ 1,25