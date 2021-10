"Sarà trovato con colpo alla nuca", minacce di morte a presidente Federfarma

Minacce di morte via Twitter al presidente di Federfarma, Marco Cossolo. Lo rende noto la stessa Federazione dei titolari di farmacia, annunciando di aver "predisposto gli atti per la presentazione di denuncia alle autorità competenti". La minaccia su Twitter recita così: "Il presidente di Federfarma che prende per il c... quelli che stanno arricchendo le farmacie italiane con i tamponi, sarà trovato in un viottolo di campagna con un colpo alla nuca". Oltre alle condivisioni, altri utenti hanno rincarato la dose con ulteriori frasi minacciose.

Federfarma ringraziando "per il senso civico" il cittadino che ha segnalato le minacce, ribadisce "la propria solidarietà al presidente e la posizione di totale sostegno alla campagna di vaccinazione anti-Covid come principale strumento per uscire dalla pandemia, conferma ancora una volta che questa è la strada da seguire. La Federazione - si legge in una nota - proseguirà, quindi, nell’opera di invito ai cittadini non vaccinati di recarsi in farmacia per tale scopo".