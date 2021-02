Sardegna, certificato negatività o passaporto vaccino per estate

(Adnkronos)

Un certificato di negatività o un passaporto vaccinale per entrare in Sardegna. Il governatore Christian Solinas rilancia l’idea dei controlli anti Covid 19 su chi arriverà nell’Isola la prossima estate. Dalle pagine del quotidiano L’Unione Sarda, il governatore annuncia che servirà la certificazione di negatività o quella di avvenuta vaccinazione per i turisti. Il ‘passaporto sanitario’, ipotizzato all’inizio della scorsa estate e poi previsto con ordinanza a inizio autunno, aveva provocato un conflitto di competenze tra Regione e Governo Conte, arrivando fino al Tar.

Intanto prosegue la campagna di screening della popolazione ‘Sardi e Sicuri’: ieri si è conclusa la tappa nel Nuorese, dove sono stati i 52 comuni della provincia: sono stati 82.020 i test eseguiti nelle quattro giornate del 6, 7, 13 e 14 febbraio. Le positività al Covid confermate, comprensive anche del dato sul tracciamento dei contatti, sono 22 e si riferiscono ai test eseguiti nel primo weekend, il 6 e 7 febbraio.

"Per il territorio del nuorese e per tutta l'Isola un risultato importante - ha commentato il presidente Solinas -, che premia un modello che si conferma vincente. Con la loro adesione allo screening, così come già accaduto nella prima tappa in Ogliastra, i sardi hanno dimostrato, ancora una volta, grande senso di responsabilità e spirito solidale. Le istituzioni, i volontari e i cinquecento operatori, in prima linea nell'attività dei test antigenici, hanno lavorato in sinergia per rendere possibile un progetto che prosegue con convinzione e andrà avanti fino a quando non avremo coperto l'intero territorio regionale. Davanti abbiamo un unico e irrinunciabile obiettivo: liberare l'isola da un virus che da un anno impone ai sardi sofferenze e sacrifici, con ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche che stiamo contrastando con ogni mezzo".