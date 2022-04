Sardegna, Cocciu: "Far valere la nostra posizione per l'autonomia sarda"

"E' una giornata importante che riecheggia la nostra situazione e ricorda l'orgoglio sardo. Se guardiamo bene non è così diverso da quello che succede quotidianamente, principalmente ci colpisce la continua ricerca verso lo stato centrale della nostra autonomia". Così Angelo Cocciu, consigliere di Forza Italia nel consiglio regionale della Sardegna nel giorno della celebrazione dell'indipendenza sarda.

"Perdiamo molto tempo a lottare per emendamenti e provvedimenti ma dovremmo cercare di far valere la nostra posizione. Mancano ancora due anni per la chiusura del mandato, cerchiamo di portare a casa il risultato" conclude Cocciu.