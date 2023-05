Sardegna invasa da turisti

Federalberghi: "Hotel già tutti aperti". Il sindaco della Maddalena: "Per noi un weekend da urlo". Assessore Cagliari: "Ottimi risultati in termini di presenze in città, hanno approfittato anche della 27esima edizione di Monumenti Aperti"

Dopo i problemi col maltempo, l'ultima domenica di maggio in Sardegna arriva col sole pieno: tutte le principali località turistiche dell'Isola sono prese d'assalto. “Finalmente da questo weekend l'intero sistema alberghiero sardo è completamente aperto - spiega all'Adnkronos Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna -. Nei prossimi giorni, per il ponte del 2 giugno, anche gli ultimi ristoranti e servizi balneari completeranno l'offerta turistica regionale”.

La partenza non è andata come previsto, la pioggia ha creato qualche problema. “Un mese di maggio buono ma non eccezionale, dovuto in particolare a condizioni climatiche non ottimali che hanno disincentivato le vacanze brevi - conclude Manca -. In questi giorni complice le vacanze per la Pentecoste i turisti stranieri sono ritornati in maniera consistente nell'Isola".

L'invasione dei turisti primaverili coinvolge tutte le coste della Sardegna, da nord a sud. “Non siamo per niente stupiti dell’elevato numero di presente in questa fase - commenta all'Adnkronos Fabio Lai, sindaco di La Maddalena -: l’isola finalmente non è più percepita solo come meta balneare, ma viene riconosciuta come importante attrattore anche per gli amanti del viaggio culturale, green e sportivo. Anzi, devo ammettere che il mese di maggio, poco clemente dal punto di vista climatico, ha comportato una flessione, è mancato soprattutto per il turismo sardo. Non solo non sono stupito da questo weekend da urlo che per noi è la normalità, ma mi aspettavo molto di più dai precedenti”.

Grande folla anche nel capoluogo sardo, non solo nella spiaggia del Poetto. “Tantissime presenze di turisti in questa ultima domenica di maggio - conferma all'Adnkronos Alessandro Sorgia, assessore al Turismo del Comune di Cagliari -. Hanno approfittato anche della 27esima edizione di Monumenti Aperti ed hanno potuto apprezzare maggiormente la nostra città, più viva che mai. Finalmente dopo due anni di difficoltà a causa della pandemia stiamo registrando ottimi risultati in termini di presenze in città, anche meglio del 2019, che di per sé aveva rappresentato un risvolto importante”.

A Cagliari cresce sempre di più il numero di turisti che arriva dal mare. “Grazie anche agli arrivi di navi crociera per il mese di maggio, con arrivi quasi tutti i giorni con anche 3 sbarchi contemporaneamente, abbiamo anche questa domenica un'invasione di turisti - conclude Sorgia - che, complice la bella giornata, consente di visitare non solo i nostri monumenti ma anche scoprire le bellezze naturali, tra percorsi sia tradizionali che sperimentali”.