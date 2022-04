Sardegna, Lai (Leu): "Necessaria autonomia e combattere disuguaglianze"

"La giornata odierna deve rappresentare una speranza per il futuro: deve essere un richiamo per la politica, la giornata del coraggio e del riscatto con l'applicazione della nostra autonomia e il rispetto delle diseguaglianza" lo dice Eugenio Lai del Gruppo Liberi e Uguali Sardegna nel corso delle celebrazioni del 'Sa die de sa Sardigna'.

"Ci sono disuguaglianze tra chi ha troppo e chi cerca un lavoro e tra chi può scegliere l'università ai figli e chi non può. Dobbiamo fare in modo di passare da un'autonomia professata a una applicata anche per questi temi" ha concluso Lai.