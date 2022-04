Sardegna, Mula (PdAs): "Oggi giornata di solennità, mettere da parte malumori politici"

"Vorrei ricorda che oggi è una giornata di solennità e non serve scatenare veleni e manifestare malumori politici. Ne avremmo occasione anche in altre sedi" ha detto Francesco Paolo Mula del Partito Sardo d'Azione nel corso del Consiglio regionale in occasione delle celebrazioni per 'Sa die de sa Sardigna'

"Il futuro ancora oggi rimane incerto per molte popolazioni proiettandoci in scenari di crisi che sembrano non avere fine. Pandemia e guerra rallentano la ripresa, occorre reagire mettendo sul campo ogni misura cercando di fare sempre qualcosa per il popolo sardo" ha concluso Mula.