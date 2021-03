Sardegna zona bianca, da oggi controlli per chi arriva

(Adnkronos)

Scattano da oggi i controlli anti Covid per chi arriva in Sardegna, Regione in zona bianca: ingresso nell'isola consentito con certificato di vaccinazione (con entrambe le dosi) o con tampone. Negli scali portuali e aeroportuali sono state allestite postazioni della Protezione Civile regionale, nelle quali operatori dell’Azienda per la Tutela della Salute effettueranno il tampone rapido antigenico. Questo nel caso in cui il viaggiatore non abbia già un certificato di avvenuta vaccinazione (con entrambe le dosi) o non attesti di aver effettuato il tampone prima di partire per la Sardegna, valido da non oltre 48 ore.

Ieri a Cagliari si è conclusa la due giorni della campagna regionale di screening 'Sardi e sicuri’: sono stati circa 29mila i tamponi effettuati nelle 17 postazioni organizzate dall’Ats nel capoluogo. In concomitanza con lo screening, alla Fiera Internazionale sono stati vaccinati 1.070 ultraottantenni.