Sardegna zona bianca, nuove regole da 1 marzo

(Adnkronos)

La Sardegna in zona bianca da lunedì primo marzo, con nuove regole. E' la prima regione ad 'inaugurare' la zona con il livello di restrizioni più basso per contenere la diffusione del coronavirus. "E' in corso il tavolo di confronto tra ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio", comunica una nota del ministero della Salute. In sostanza, vanno definiti i criteri per le riaperture e per l'adozione di eventuali misure più soft: i provvedimenti saranno decise nel confronto tra il governatore Christian Solinas, il ministero della Salute e l'Iss.

La Sardegna, con incidenza inferiore ai 50 casi settimanali e Rt sotto 1, rispetta i parametri fissati nel sistema che divide le regioni in zona rossa, arancione, gialla e -appunto- bianca. Ieri nell'Isola sono stati certificati 70 i nuovi casi di coronavirus e 5 decessi. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti produce un tasso di positività dello 1,7%. Secondo i dati diffusi ieri dalla regione, 224 i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-5), mentre sono 22 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.571. I guariti sono complessivamente 26.840 (+140), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 223.

A fissare i requisiti per il passaggio in zona bianca, a gennaio era stato il ministro della Salute, Roberto Speranza: "E' intenzione stabilire una quarta area oltre quelle rossa, arancione e gialle, un'area bianca che potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi, incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, Rt sotto 1 e indice di rischio basso. In quest'area le limitazioni saranno relative alle regole fondamentali come indossare le mascherine".