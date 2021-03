Sardegna zona bianca, Vella: "Vaccinare subito popolazione"

(Adnkronos)

In Sardegna zona bianca da oggi, 1 marzo, "è il momento giusto per vaccinare tutta la popolazione, sfruttando l’occasione data dalla zona bianca. Nei Paesi dove le vaccinazioni stanno andando molto bene, come in Inghilterra o Israele, hanno iniziato la campagna in pieno lockdown". Lo dice all’Adnkronos l’infettivologo e docente universitario Stefano Vella, sposando la richiesta del presidente della Regione, Christian Solinas, di un impegno straordinario del Governo per vaccinare nel giro di 30 giorni tutta la popolazione sarda, da oggi ufficialmente in zona bianca. Vella chiarisce subito che "zona bianca non significa che il virus non circola più, ma che è a livelli bassissimi. Dobbiamo comunque tenere alta l’attenzione e agire con cautela".

Le varianti del Covid 19, aggiunge l’infettivologo, "per ora stanno influendo poco, i vaccini stanno funzionando e anche per questo ritengo che la Sardegna debba approfittare di questa occasione e utilizzarli subito".