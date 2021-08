Sardegna zona gialla, assessori Sanità e Turismo: "Isola lontana da cambio colore"

"La Sardegna è ben al di sotto dei limiti che potrebbero comportare un cambio di classificazione, condizione che richiede un superamento contemporaneo dei numeri dei ricoveri in terapia intensiva, di quelli in degenza ordinaria, nonché del numero di contagi settimanali ogni 100mila abitanti". Lo sottolineano gli assessori regionali della Sanità e del Turismo, Mario Nieddu e Gianni Chessa.

"Occorre la massima attenzione, ma non siamo a rischio, siamo alla soglia dei 2 milioni di dosi di vaccino somministrate e ogni giorno ci avviciniamo sempre più ai massimi livelli di immunizzazione che garantiranno sicurezza e serenità ai nostri cittadini e ai turisti". La stagione turistica prosegue con ottime condizioni e ottimi numeri, sostengono dalla Giunta, "e andrà avanti senza problemi con la collaborazione e la massima attenzione di tutti. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per garantire le condizioni ottimali e i risultati, in termini di numeri, lo confermano. L’Isola attende i turisti e garantisce a tutti i più alti livelli di sicurezza, in quella che vogliamo sia la stagione del rilancio e della ripresa".