Sardegna zona rossa, indice Rt è troppo alto

La Sardegna zona rossa dalla prossima settimana, con regole e misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto l'assessore alla Sanità dell'Isola, Mario Nieddu, in diretta su Rai News24, dicendo di essere stato avvertito dal ministro della Salute Speranza. Il passaggio è dovuto all'indice Rt della Regione che è cresciuto, "anche se gli altri parametri sono buoni". Poche settimane fa, la regione è stata per un breve periodo in zona bianca.

L'assessore ha anche spiegato che in Sardegna "c'è un'alta percentuale di rinunce al vaccino AstraZeneca" e ha invitato i sardi "a vaccinarsi", sottolineando che "il vaccino AstraZeneca è sicuro", come indicano Aifa e Ema.