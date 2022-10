Sarri: "Milinkovic ammonito? Se dico cosa penso mi squalificano 6 mesi"

"Non era neanche fallo, ha giocato la palla e l'altro è entrato in ritardo"

"Non era neanche fallo, Milinkovic-Savic ha giocato la palla e l'altro è entrato in ritardo. In cinquanta anni non ho mai visto questo tipo di ammonizione, se dico cosa penso di questo episodio mi danno sei mesi di squalifica". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta così, ai microfoni di Dazn, l'ammonizione di Sergej Milinkovic-Savic contro la Salernitana che costringerà il centrocampista serbo a saltare il derby di domenica prossima.