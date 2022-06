Sartoria Latorre: l'eccellenza italiana racchiude passione e poesia

Non solo eleganza e creatività. All'estero gli abiti maschili italiani sono apprezzati per la passione che trasmettono, il rispetto dei lavoratori e l'attenzione all'ecosostenibilità

Bari, 14 giugno 2022. Eleganza, qualità e creatività sono le principali caratteristiche che fanno amare all'estero la sartoria maschile italiana, soprattutto tra una clientela di altissimo livello. Ma quello che la rende una vera eccellenza nel mondo è la passione che sa trasmettere e l'attenzione ad un certo modo di fare le cose. “Un’attenzione che parte dalla scelta delle materie prime – spiega Alberto Latorre, brand marketing manager della Sartoria Latorre di Locorotondo, in provincia di Bari - dalla filiera corta tutta italiana, e passa per il rispetto di ogni persona che lavora nella sartoria fino ad arrivare alla cura e all’assistenza ai nostri clienti. Il nostro desiderio è arrivare a far vivere a chiunque nel mondo questa nostra esperienza e questo modo di vivere tutto italiano, che va ben oltre il prodotto”.

La sartoria è stata fondata nel lontano 1965 da Michele Latorre, sarto su misura, che poi ha trasmesso la sua passione e la sua arte ai 4 figli, Vito, Alberto, Luciano e Alessio che, negli anni, hanno dato all'azienda una brand reputation di carattere internazionale, facendola diventare un simbolo del miglior “Made in Italy” nel mondo.

Artigianalità e tradizione, unite a innovazione e sostenibilità sono i punti di forza della sartoria Latorre. “L’impegno verso l’ambiente – sottolinea Alberto Latorre – e verso un modo di creare sostenibile sono da anni un obiettivo primario del nostro brand. Dalla nostra bellissima terra, la Valle D’Itria, ricca di panorami mozzafiato e coltivazioni di ulivi, traiamo ogni giorno ispirazione per i nostri abiti. I tessuti che scegliamo per i nostri prodotti sono naturali ed ecosostenibili. La nostra azienda è quasi del tutto autosufficiente a livello energetico e circondata da 300 nuovi ulivi che abbiamo voluto piantare. Infine, parte del ricavato dei modelli di punta della collezione 2022 sarà

devoluto ad associazioni che si occupano di riforestazione e rigenerazione del territorio”. Per informazioni si può consultare il sito https://www.sartorialatorre.it/

Contatti: https://www.sartorialatorre.it/