Sassari, sorelle anziane cadono in casa: una è morta, l'altra è grave

Tragedia nel quartiere Monte Rosello di Sassari dove, in un appartamento, un'anziana è stata trovata morta mentre la sorella è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, entrambe sarebbero cadute dentro casa. L'allarme è scattato quando un nipote, che non sentiva da ieri mattina le due donne tra i 75 e gli 80 anni, ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento e le hanno trovate entrambe in terra, una priva di vita e l'altra ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura di Sassari e hanno verificato, assieme ai colleghi della Scientifica, che non c'era nessun segno di effrazione e che si sarebbe trattato di cadute accidentali.

L'ipotesi è che dopo la caduta di una sorella, l'altra abbia cercato di aiutarla e sia caduta a sua volta ferendosi in modo grave. Per chissà quante ore è rimasta lì sofferente, vicino al corpo della sorella, fino all'intervento dei vigili del fuoco. Dopo gli accertamenti la salma dell'anziana deceduta è stata restituita alla famiglia.