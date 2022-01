Sassoli, il ricordo del Tg1: "David sempre un nostro collega" - Video

David Sassoli, nelle parole di Monica Maggioni, direttrice del Tg1, il ricordo nell'edizione della mattina del presidente del Parlamento Europeo e collega per anni della testata scomparso nella notte. "E' davvero un momento molto difficile e molto particolare per noi - ha spiegato Maggioni - perché abbiamo continuato a considerare David - diventato una figura centrale nell'esperienza europea di questi anni - un nostro collega. Sto semplicemente dicendo quello che tanti al Tg1 si stanno dicendo in queste ore: per noi rimane un elemento di riferimento perché il suo sistema di valori diventa il modo in cui interpretare questo lavoro. Il giornalismo si può fare in tanti modi, il modo di essere giornalista di David era un modo che aveva più sguardo per gli ultimi che per i potenti. Voglio pensare che questa idea di mondo continuerà ad essere con noi".