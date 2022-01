Sassoli: Meritocrazia Italia, 'ciao David mancherai a tutti'

"Meritocrazia Italia apprende con sincera tristezza la prematura scomparsa del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, uomo dal profilo personale ed istituzionale di rara levatura". Così in una nota il Presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello, ricorda il presidente del parlamento europeo David Sassoli scomparso nella notte. "Il Paese perde un proprio campione che - prosegue la nota -, al di là da ogni appartenenza politica, ha saputo incarnare, con l’esempio e la propria impeccabile condotta, quei valori di impegno, sacrificio, rettitudine, senso istituzionale e del dovere, passione per la collettività e la dimensione sociale dell’uomo, che costituiscono le fondamenta stessa di una corretta concezione dello spirito di servizio e dedizione, propri di chi ricopre incarichi pubblici e di rappresentanza".

"L’intera collettività - continua -, non solo nostrana ma al contempo europea ed internazionale, da oggi avrà un modello di riferimento in meno, perché proprio quei principi cardine che sono alla base del percorso di Meritocrazia Italia, quali la centralità del prodotto interno umano, il merito quale strumento di emancipazione sociale e di redistribuzione delle opportunità, il garbo e la correttezza della dialettica di confronto nella consapevolezza che le differenze costituiscono una ricchezza e non un ostacolo, trovavano nel Presidente Sassoli un mirabile punto di sintesi. Mai sopra le righe, costantemente rispettoso della propria funzione, instancabile lavoratore lontano dai riflettori e dagli eccessi personali, hai saputo rappresentare nel mondo il volto nobile dell’Italia che merita. Ciao David, mancherai a tutti", conclude il presidente di Meritocrazia Italia.