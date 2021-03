Sassuolo-Napoli 3-3 al fotofinish

Reggio Emilia, 3 mar. (Adnkronos)

Girandola di emozioni al Mapei Stadium dove Sassuolo e Napoli pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio al 33' grazie a una autorete di Maksmimovic, al 37' il pareggio di Zielinski. Allo scadere Berardi su rigore riporta avanti i suoi. Dopo due legni per i neroverdi a inizio ripresa precedono il pari di Di Lorenzo al 71'. Al 90' il Napoli mette la freccia con un rigore segnato da Insigne ma al 93' un penalty per i padroni di casa realizzato da Caputo riporta in parità l'incontro. Il Napoli sale a 44 punti, il Sassuolo a 36.