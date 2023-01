Sassuolo-Sampdoria 1-2, blucerchiati ok con Gabbiadini e Augello

La Sampdoria vince 2-1 sul campo del Sassuolo nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. I blucerchiati passano in vantaggio al 23' con la rovesciata di Gabbiadini e raddoppiano al 28' con Augello. Il Sassuolo accorcia le distanze al 64' con il rigore di Berardi ma non riesce a completare la rimonta. In classifica, la Sampdoria sale a 9 punti. Il Sassuolo rimane a 16.

LA PARTITA - La prima occasione per la Samp arriva al 20' con un triangolo di passaggi tra Gabbiadini e Vieira, con il centravanti doriano che si trova in area di rigore avversaria, ma la conclusione è imprecisa. L'attaccante si rifà poco dopo. Al 23' su calcio d'angolo stacco di Amione di testa che con una precisa torre trova Gabbiadini spalle alle porta ma il numero 23 con una spettacolare rovesciata batte Consigli. Passano pochi minuti e al 28' la Samp raddoppia: Thorstvedt perde una sanguinosa palla sulla propria trequarti, e e dopo una serie di palloni ribattuti la sfera arriva sui piedi di Augello che in corsa di prima intenzione calcia rasoterra verso lo specchio trovando l'angolino alla sinistra di Consigli. Nel finale di primo tempo il Sassuolo prova a reagire e per due volte impegna Audero senza fortuna.

Il pressing del Sassuolo riprende ad inizio ripresa e al 50' Toljan spinge in avanti e dopo 50 metri palla al piede serve Berardi, ma il numero 10 viene schermato da Bereszynski. Al 55' proteste del Sassuolo per la deviazione con un gomito di Amione su un tiro di Berardi ma Maresca e poi il check del Var stabiliscono che non è rigore. Altro intervento del var poco dopo per un possibile rosso per Amione che si prende solo il giallo. Al 64' il Sassuolo passa grazie al rigore realizzato da Berardi

Penalty assegnato ancora dopo il check del Var per un fallo di Nuytinck su Pinamonti. I neroverdi credono nella rimonta ma è ancora Audero a dire di no al 69' su una conclusione di Laurienté da posizione defilata. Poco dopo ci prova Berardi e al 79' Rogerio che di prima calcia in porta ma la palla viene deviata dal compagno di squadra Traoré. Nel finale di tempo ci prova ancora Laurientè ma Audero nega ancora la gioia del pari, salva la porta doriana e regala un importante successo a Stankovic.