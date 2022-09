Sassuolo-Udinese 1-3, tris in rimonta e bianconeri volano

L'Udinese vince 3-1 in rimona sul campo del Sassuolo nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I friulani salgono a 13 punti, nelle zone altissime della classifica. Il Sassuolo resta invece fermo a 6 punti.

I padroni di casa passano in vantaggio al 33' con Frattesi ma l'espulsione del neroverde Ruan al 43' della prima frazione cambia la gara. Nella ripresa i bianconeri si sono stabiliti nella metà campo avversaria scardinando la difesa del Sassuolo con Beto al 75': Deulofeu serve Pereyra che dal fondo riesce a mettere un cross morbido in area, Beto da pochi passi deve soltanto schiacciarla di testa in rete. Il Sassuolo prova a reagire ma nel finale subisce ancora. Al 91' Samardzic dal limite fa partire un tiro rasoterra che infila Consigli per il 2-1. Il tris arriva al 93' ancora con Beto che in contropiede solo davanti a Consigli lo trafigge con tiro di piatto per il 3-1 finale.