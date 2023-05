Saudi Space Commission lancia oggi la missione AX-2

Un'occasione epocale: la prima donna astronauta araba, Rayyanah Barnawi, viaggia nello spazio

CAPE CANAVERAL, Fla., 21 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Due astronauti sauditi, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, fanno parte della missione spaziale AX-2, lanciata oggi alle 22:37 BST / 21:37 GMT. La missione è composta da quattro astronauti che viaggiano tutti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per condurre esperimenti di ricerca scientifica all'avanguardia. All'equipaggio si uniscono Peggy Whitson, ex astronauta della NASA che ora vola per Axiom, e John Shoffner, il pilota.

La missione AX-2 viene lanciata da un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e i compagni di equipaggio viaggeranno da e verso la ISS in una capsula SpaceX Dragon 2 chiamata Freedom. Il viaggio di 12 giorni segna un importante evento storico per l'Arabia Saudita, ma anche per le donne di tutto il mondo: Rayyanah Barnawi diventa infatti la prima astronauta donna dell'Arabia Saudita a viaggiare nello spazio.

All'arrivo, gli astronauti condurranno 14 esperimenti scientifici pionieristici in microgravità, tra cui le ripercussioni dello spazio sulla salute umana e la tecnologia di semina della pioggia, che contribuirà ad aumentare le precipitazioni in molti Paesi. In collaborazione col Ministero dell'Istruzione, a bordo della ISS saranno condotti anche esperimenti didattici in tempo reale con 12.000 studenti che li vedranno dall'Arabia Saudita. L'obiettivo è ispirare la futura generazione di scienziati e aspiranti astronauti e incoraggiare un maggior numero di giovani donne e ragazze a intraprendere carriere STEM.

Rayyanah Barnawi dice: "La ricerca spaziale aleggia su tutta l'umanità, letteralmente e figurativamente. In quanto tale, dovrebbe includere le voci e le prospettive di una comunità veramente globale che coinvolge non solo una diversità di nazioni, ma anche una diversità di persone. Sono onorata di rappresentare il crescente contributo dell'Arabia Saudita in questo campo e orgogliosa di essere la prima donna saudita ad andare nello spazio. Spero che questa missione ispiri le ragazze provenienti da contesti diversi, che non sempre hanno avuto queste opportunità, ad abbracciare i loro talenti e il loro intelletto e a sapere che hanno un ruolo cruciale da svolgere per far progredire l'esperienza umana."

Il successo di questa missione rafforzerà la posizione globale dell'Arabia Saudita nel campo dell'esplorazione spaziale e sottolineerà il suo servizio all'umanità. Il programma di astronautica è stato concepito per preparare i futuri astronauti e ingegneri, attraverso programmi educativi e di formazione di qualità, la partecipazione a esperimenti scientifici, la ricerca internazionale e le future missioni spaziali, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi di Vision 2030.

S.E. Il dottor Mohammed Al-Tamimi, governatore della Commissione per le Comunicazioni, lo Spazio e la Tecnologia (CST) e amministratore delegato della Commissione Spaziale Saudita (SSC), aggiunge: "Davanti a noi c'è un futuro promettente nello spazio, che il Regno dell'Arabia Saudita è desideroso di plasmare in collaborazione col mondo. La SSC, il CST e l'Arabia Saudita in generale non sono impegnati in una corsa allo spazio, ma sono coinvolti in un viaggio condiviso con una missione chiara: consentire all'umanità di liberare il potenziale che lo spazio racchiude per far prosperare le generazioni future".

