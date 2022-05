Savas, l’operatore di riferimento per il vetro piano in Italia

Arezzo, 30 maggio 2022 –Il vetro piano è un materiale indispensabile in tantissime applicazioni, dall’edilizia all’arredamento fino all’ambito industriale.

Si tratta però di un materiale particolarmente complesso da reperire e da lavorare, per il quale servono competenze specializzate e strutture adeguate per garantire una fornitura di vetro piano di alta qualità e personalizzato in base ad ogni esigenza applicativa. In Italia il punto di riferimento per la fornitura di vetro piano è Savas, storica impresa italiana leader nel mercato nazionale specializzata nella commercializzazione di lastre di vetro piano.

Nata nel 1957 come impresa artigiana di lavorazione vetri, dal 1968 Savas è la prima azienda in Italia nel commercio all’ingrosso del vetro piano, una realtà unica sul territorio nazionale, in grado di rispondere ad ogni necessità dei clienti.

Si avvale di forniture d’eccellenza nel settore, acquistando lastre di vetro piano di grandi dimensioni direttamente dai più importanti produttori multinazionali, come Sisecam, AGC, Technoform, Saint-Gobain e Pilkington.

In questo modo è in grado di proporre vetro piano di altissima qualità alle aziende del settore dell’infrastrutture, dell’arredamento e dell’edilizia, offrendo prodotti su misura con lastre tagliate in modo professionale su commessa del cliente.

Le mille applicazioni del vetro piano di qualità professionale

Il vetro piano è un materiale molto versatile, commercializzato all’ingrosso in lastre standard di grandi dimensioni e utilizzato in molteplici contesti. Una volta consegnato dai produttori ai trasformatori e distributori, il vetro piano può essere tagliato in impianti all’avanguardia, per ottenere lastre con caratteristiche tecniche specifiche per ogni tipo d’impiego.

Si tratta ad esempio del vetro float, un vetro chiaro molto apprezzato nel campo dell’arredamento e dell’industria automobilistica, il quale può essere sottoposto a innumerevoli processi di trasformazione.

Un modello particolare è invece il vetro solare, utilizzato per ridurre la radiazione solare che entra all’interno delle abitazioni senza compromettere la luminosità naturale interna. Esistono inoltre vetri piani con performance specifiche in termini di isolamento termico e acustico, oppure di resistenza al fuoco. Una soluzione innovativa è il vetro piano stratificato, in grado di offrire elevati standard di sicurezza, oltre a proteggere in modo ottimale contro il rischio di frammentazione o rottura.

Nel catalogo Savas sono presenti tutte le tipologie di vetro piano, con prodotti specifici per ogni applicazione per poter scegliere vetri che proteggono dal calore, dal rumore o dal fuoco, con prestazioni specifiche a livello di comfort, sicurezza e aspetto estetico. Nella proposta di Savas non mancano anche lastre di vetro piano per applicazioni speciali, come vetri antiriflesso, autopulenti e soluzioni dedicate per cabine doccia anticalcare.

Prodotti esclusivi della gamma Savas sono i vetri stratificati, soprattutto grazie alla collaborazione strategica con il prestigioso produttore spagnolo Hornos Pujol per la commercializzazione in Italia di pellicole Evalam e forni per stratifica. Attraverso questa partnership, Savas è in grado di fornire vetri stratificati unici e personalizzati, ottenuti da lastre tagliate su misura tra le quali viene inserita una pellicola in EtilVinilAcetato (EVA), con una successiva cottura in forno per raggiungere le performance tecniche richieste da ogni specifica applicazione.

L’importanza di avvalersi di un fornitore di vetro piano professionale

Il vetro piano rappresenta un elemento essenziale in moltissimi contesti, sia a livello decorativo che funzionale. Allo stesso tempo, progettisti, vetrai, costruttori e serramentisti hanno bisogno di forniture di lastre di vetro che rispettano determinati requisiti, ad esempio in termini di larghezza, altezza, spessore e prestazioni, sia nella versione monolitica che stratificata.

L’acquisto dei prodotti giusti permette di eseguire qualsiasi tipo di progetto in modo ottimale, dall’allestimento di una superficie vetrata resistete al fuoco per un centro commerciale o un terminal aeroportuale, all’installazione di vetri stratificati di sicurezza per ambienti pubblici o privati come musei, uffici aziendali ed ecoparchi. Il vetro, inoltre, deve raggiungere il luogo d’impiego in tempi rapidi, con la certezza di lastre tagliate alla perfezione e rispondenti alle specifiche tecniche del progetto da realizzare.

Savas non solo mette a disposizione il miglior vetro piano certificato e soluzioni completamente personalizzate, con un grande magazzino di 11.000 metri quadri e banchi da taglio avanzati a controllo numerico per il vetro monolitico e stratificato.

L’azienda propone anche consegne veloci in tutto il territorio nazionale, grazie a una flotta propria di mezzi specifici per il trasporto del vetro e una serie di depositi che consentono una presenza capillare in tutta Italia.

Oltre a un’ampia gamma di prodotti esclusivi, Savas propone lastre di vetro tagliate su misura e forniture miste, con la spedizione di casse che possono contenere varie tipologie di prodotti per garantire la massima efficienza nella consegna. Avvalersi delle forniture di Savas significa rivolgersi al più importante player italiano del settore, per ottenere vetro di altissima qualità e completamente customizzato massima espressione dell’eccellenza europea nel campo del vetro piano.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.savas.it/

Sansepolcro (Arezzo)

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per SamueleNet