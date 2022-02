Savatteri ('Makari'): "Ogni iniziativa al Sud richiede eroismo, il bollino del coraggio"

"La Sicilia e il Sud sono poveri? Vuol dire che se lo meritano; e allora lasciamoli nella povertà! Certo, anche questo è un modo per mettere la parola fine alla questione meridionale...". E' quanto osserva Gaetano Savatteri, scrittore siciliano, autore dei romanzi e dei racconti da cui è tratta la serie tv di successo 'Makari' in onda su Rai1 e giunta alla seconda stagione, intervistato dall'AdnKronos sulla polemica scoppiata ieri fra esponenti politici del Nord, come Beppe Sala e Attilio Fontana, e del Sud, in testa la ministra Mara Carfagna, circa la previsione di fondi europei del Recovery per il Mezzogiorno e sulla capacità di progettare e spendere le risorse previste nel Pnrr.

"Non hai soldi? E allora è meglio che non te ne do! E' un po' questa la filosofia che sta dietro a queste polemiche e che francamente lascia il tempo che trova - afferma Savatteri, il cui ultimo libro edito da Sellerio si intitola 'I colpevoli sono matti - Quattro indagini a Makari' - Se sei povero ci sarà un motivo, vuol dire che non meriti di essere ricco e allora i soldi li do a chi è già ricco, che li spende bene per aumentare ancora di più la sua ricchezza. E' poi chiaro che nel Mezzogiorno ci sono ritardi, macchine amministrative farraginose e burocrazie non qualificate: non scopriamo oggi la crisi delle classi dirigenti meridionali, con le dovute eccezioni naturalmente", tiene a puntualizzare.

Per lo scrittore, "con il non dare più soldi al Sud si vorrebbe risolvere alla radice ogni problema, come quando si abolì la Cassa per il Mezzogiorno. E' vero che allora si fecero le cosiddette 'cattedrali nel deserto', ma la soluzione non è certo quella di lasciare un 'deserto senza cattedrali' ma di trasformare il deserto in giardino. Qui ci sono tantissime start-up, opportunità private, iniziative giovanili. Ma purtroppo resta il fatto che ogni idea che nasce al Sud deve avere un impeto eroico, un bollino in più: il bollino del coraggio!", conclude Gaetano Savatteri.

(di Enzo Bonaiuto)