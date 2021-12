Migranti, Save the Children e l'impegno per i bambini - Intervista

Save the Children in campo con il progetto 'frontiera' per bambini e minori in fuga dai loro paesi d'origine a causa delle guerre, degli abusi e violazioni dei diritti umani fondamentali, della mancanza di cibo e di acqua e delle malattie per le quali i farmaci sono troppo costo per popoli che vivono al disotto della soglia minima di povertà. L'intervista di Antonello Romano, Direttore di TFnews, a Lisa Bjelogrlic, Coordinatrice Progetto Frontiera di Save the Children.