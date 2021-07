"Più di 1 vittima di tratta su 3 (34%) nel mondo è minorenne, in prevalenza di genere femminile". Lo scrive Save The Children in vista della Giornata Internazionale contro la tratta di esseri umani nel suo rapporto "Piccoli Schiavi Invisibili - Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento", in merito alle vittime minori sfruttate in Italia dove il rapporto diventa di uno a 20: quasi l'82% delle vittime sono donne o ragazze.