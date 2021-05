Saviano: "Ddl Zan per comunità che non minaccia ma protegge"

Nel giorno della manifestazione a Milano per il ddl Zan, Roberto Saviano interviene con un post su Instagram. "Questa foto - scrive, allegando un'immagine di due ragazze - descrive un momento di intensa dolcezza: due ragazze giovanissime uniscono i loro profili e sorridono. Sono a un gay pride e lì si sentono al sicuro. Fa male pensare che altrove sarebbero in imbarazzo a mostrare quella felicità: per paura di essere insultate, discriminate. A questo servono la politica e le leggi come quella proposta da Alessandro Zan: a sentirsi parte di una comunità che non minaccia ma protegge", conclude Saviano inserendo il link di uno lungo articolo sul tema.

