Saviano e querela Meloni, oggi lo scrittore a Piazzapulita

"Uno scrittore portato in tribunale da premier e vice, come se avessimo lo stesso peso"

Roberto Saviano oggi a Piazzapulita. Lo scrittore sarà ospite della trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7, a pochi giorni dall'udienza per processo per diffamazione dopo la querela presentata da Giorgia Meloni.

"Questa sera, alle 21.15, sarò ospite a @piazzapulita su La7. È in questa sede che due anni fa ho mosso una dura critica a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che da Premier e Vicepremier mi portano a giudizio. Uno scrittore portato in tribunale dal Presidente del Consiglio e dal suo vice, come se avessimo pari peso. In questo Paese chi osa criticare il potere, sia esso criminale, economico o politico, deve pagare e ha come unica scelta il silenzio", scrive Saviano su Instagram a proposito della querela per diffamazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini nei suoi confronti. Meloni e Salvini, allora parlamentari senza incarichi di governo, che lui definì bastardi due anni fa, proprio durante la trasmissione Piazzapulita.