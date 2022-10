Savignano, 'mobilitazioni pacifiste per Ucraina strumentali, la pace bisogna volerla in due'

"La pace è importante, ma bisogna volerla in due. Non penso che tra i due contendenti, Putin e Zelesnky ci sia, ad oggi, questa intenzione. Sit in, marce, mobilitazioni, a mio avviso sono solo delle iniziative strumentali". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'étoile scaligera Luciana Savignano sul sit sit a favore della pace organizzato da Enrico Letta giovedì prossimo davanti all'ambasciata russa e la mobilitazione promossa dal leader del M5S Giuseppe Conte.

E aggiunge Luciana Savignano: "lo ripeto, queste manifestazioni a favore della pace mi lasciano molto perplessa, sono favorevole all'invio delle armi ai soldati ucraini. So che è una decisione criticata da molti che nulla a che fare con il pacifismo e il desiderio di pace tra i due i due popoli. Se gli americani non avessero inviato armi alla Resistenza, durante la II Guerra Mondiale, non avremmo battuti i nazisti", ha ricordato ancora Luciana Savignano,

"E poi penso che all'invio delle armi non ci sia nessun altra alternativa - ha proseguito - Mi si stringe il cuore vedere come stanno soffrendo le donne, i bambini, le persone anziane. Mi auguro, comunque, che le manifestazioni per la pace possano trasformarsi in segnali importanti per il futuro, che possano aprire un domani di speranza. Ad oggi però non ne sono così convinta"