Scala: "Sì a referendum avrebbe aperto la strada a droghe più pesanti"

“Siamo contenti per vari motivi: hanno identificato il problema del referendum che avrebbe aperto la strada ad altri stupefacenti più pesanti. Hanno individuato questo limite che avrebbe spalancato la porta ancora di più”. Così, all’Adnkronos, Elisabetta Scala sul respingimento da parte della Corte Costituzionale del quesito referendario sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis.

“Il concetto della liberalizzazione della cannabis – prosegue la vice presidente del Moige - avrebbe aperto la strada ai giovani alla possibilità di coltivarsela liberamente. C’è poi l’aspetto educativo, non trascurabile – aggiunge - lasciando passare il concetto che non fa male. In quanto Movimento dei Genitori, saremo sempre contrari alla liberalizzazione – conclude - Mentre i divieti fanno comprendere che esiste una problematica".