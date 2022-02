Scale a chiocciola di design: 5 vantaggi da conoscere

Vicenza, 25/02/2022 - Se stai cercando di dare un tocco unico ai tuoi spazi interni, una scala a chiocciola può essere proprio l’elemento che farà la differenza. Di cemento, acciaio o legno, le scale a chiocciola rappresentano un arredo personalizzabile che si adatta sorprendentemente bene alla maggior parte delle abitazioni. In alcuni ambienti, possono diventare il classico ed elegante punto focale di un maestoso ingresso. In altri, costituiscono un elemento funzionale necessario, in grado di integrarsi armoniosamente con il resto della casa.

Nella variante chiamata scala elicoidale, la sua struttura si sviluppa verso l’alto priva del piantone centrale, formando due eliche: una interna ed una esterna. Le scale a chiocciola elicoidali sono più imponenti ed ampie rispetto alle scale a chiocciola tradizionali; rappresentano delle vere e proprie opere d’arte di forte impatto scenico.

In confronto ad altri tipi di scale, come ad esempio le tradizionali scale lineari, sono molti i vantaggi che derivano nell’installare una scala a chiocciola, sia in termini di praticità che di impatto visivo. Di seguito vi illustriamo le 5 principali prerogative delle scale a chiocciola:

Ottimizzare lo spazio in casa

Il motivo più comune per cui molti scelgono una scala a chiocciola è lo spazio limitato. Molte abitazioni, oggigiorno, sono piccole: perciò si cerca di massimizzare al meglio ogni minima metratura sfruttabile.

Grazie all’inconfondibile struttura a spirale, le scale a chiocciola presentano un ingombro ridotto. Ciò consente ad esse di collocarsi anche in piccoli ambienti, occupando minore spazio rispetto ad una scala tradizionale. Poiché si costruisce su sé stessa, i gradini di una scala a chiocciola seguono semplicemente il diametro della scala: altrettanto comodi di quelli di una scala tradizionale, così disposti ti permettono di poter sfruttare al meglio l’area interna della tua casa, senza perdere ulteriore spazio utile.

Raggiungere qualsiasi piano

Molti proprietari di case lasciano perdere l’utilizzo di determinate metrature extra, come mansarde o soffitte, perché l’accesso è troppo scomodo - addirittura impossibile - con una scala tradizionale. In casi come questi, le scale a chiocciola diventano insostituibili, in quanto garantiscono quella flessibilità necessaria per poter arrivare in qualsiasi punto di accesso.

Adattandosi anche agli spazi più ristretti, le scale a chiocciola rappresentano la soluzione ideale per unire i piani anche laddove sembra difficile, accompagnandoti dal pavimento alla soffitta con sicurezza ed un tocco unico di eleganza. La rotazione personalizzata ti consente di avere il controllo sull’entrata e l’uscita di una scala a chiocciola: per un risultato ottimale, puoi farti fare un progetto su misura, disegnato per i tuoi interni.

Personalizzazione e design

Le scale a chiocciola si prestano a vari tipi di stili, anche molto diversi fra loro, in grado di dare carattere e personalità agli interni di un edificio. Sinuose ed eleganti, possono essere in candido cemento bianco, in legno dai toni caldi, in lucente acciaio o addirittura in vetro. Ce n’è per tutti i gusti: se hai scelto di installare una scala a chiocciola in casa tua, avrai la possibilità di sceglierne il look selezionando il tuo preferito da una vasta gamma di modelli.

Ogni scala a chiocciola diventa così un elemento che integra - e spesso caratterizza - l’arredamento circostante, da personalizzare per interpretare la tua visione di spazio e i tuoi gusti personali. Tutto può essere deciso in base alle esigenze: dal materiale al telaio, dai singoli gradini al corrimano, fino al colore e rifiniture.

Non sai quale scegliere? Le scale a chiocciola di Rizzi Scale sono realizzate artigianalmente su misura: l’azienda ti supporta nel progettare la tua scala, per darti il massimo risultato in termini di funzionalità, personalizzazione e design.

Valore aggiunto per sempre

Rispetto alle scale tradizionali, le scale a chiocciola rappresentano un’opera architettonica che, soprattutto se progettata con attenzione ai materiali e al design, diventa un importante elemento di pregio. Le scale a chiocciola portano nell’ambiente in cui si inseriscono un surplus di valore, che va ad incrementare il prestigio della tua casa. Inoltre, grazie alle linee morbide ed ai materiali selezionati, le scale a chiocciola fanno acquisire all’ambiente in cui si inseriscono un’indiscutibile nota di raffinatezza. La scala a chiocciola diventa così un elemento architettonico non solo funzionale, ma anche di grande impatto scenografico

Le scale a chiocciola Rizzi, ad esempio, sono scale di alto pregio, realizzate con tecniche innovative e materiali eccellenti per raggiungere uno standard ottimale di resistenza. Installare una scala a chiocciola di alto pregio significa dover apportare poco lavoro di manutenzione e correzione nel tempo: in altre parole, con le scale a chiocciola Rizzi ottieni un elemento interno che ti accompagnerà a lungo nella tua abitazione.

Comodità e Sicurezza

La comodità di una scala a chiocciola è fuori discussione. La scala a chiocciola per i piccoli vani è la soluzione assolutamente più pratica, questo lo capisce chi ha una scala retrattile o a passo alternato. Per i vani più grandi Rizzi Scale, grazie alla propria capacità operativa ed esperienza, è in grado di progettare e realizzare scale a chiocciola sicure e dal grande impatto visivo ed estetico. L’azienda è certificata secondo EN 1090 ed EN 14843.

Rizzi Scale: per saperne di più

Dal 1943 Rizzi Scale lavora nella progettazione, realizzazione e posa in opere di scale e, negli anni, si è specializzata nelle scale a chiocciola. Rizzi è l’unica azienda italiana a produrre scale a chiocciola nei vari materiali quali acciaio, legno o cemento armato. Tutti i modelli di scale a chiocciola sono realizzati artigianalmente e su misura: le scale a chiocciola Rizzi sono elementi strutturali di design, unici nel loro genere.

Se vuoi rendere unico il tuo spazio ed elevare il tuo comfort, scegli una scala a chiocciola Rizzi.

