Scambia la moglie per un cinghiale e spara

Scambia la moglie per un cinghiale e le spara nell'orto. Tragedia sfiorata a Montecorice, in provincia di Salerno. Come riferisce Salerno Today, una donna di 64 anni è stata ferita da un colpo di fucile esploso dal marito. L'uomo, 70 anni, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sparato convinto di mirare ad un cinghiale entrato nell'orto. La moglie, che non sarebbe in condizioni gravi, è stata trasportata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sulla vicenda indagano i carabinieri.