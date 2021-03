Scanavino (Cia): 'dalcampoallatavola.it è grande innovazione'

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia)

"E' un elemento di grande innovazione, finalizzato a diffondere i prodotti degli agricoltori, anche dei piccoli agricoltori, attraverso uno strumento innovativo. Un marketplace all'interno del quale gli agricoltori potranno portare i loro 'negozi' e dal quale si potranno approvvigionare i cittadini con vantaggi, anche operativi, estremamente innovativi". Così Dino Scanavino, presidente Cia - Agricoltori italiani, presentando Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan.

"Le aziende agricole -spiega Scanavino- sono già orientate al digitale, hanno bisogno di digitalizzare la produzione attraverso macchine agricole innovative, meno inquinanti, e hanno bisogno di digitalizzare i processi di trasformazione e distribuzione".

"La redditività delle aziende agricole -continua Scanavino- è legata alla capacità di vendere, di ridurre i costi di intermediazione, e l'e-commerce è l'elemento che mette in relazione diretta i cittadini con i produttori. Quindi se si riducono i costi c'è un vantaggio sia per i consumatori che per chi vende", conclude.