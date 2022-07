Scandalo Vaticano, avvocati Becciu: "Si conferma sua estraneità"

"Nell’udienza odierna è proseguito l’interrogatorio del dottor Tirabassi incentrato sulle fasi della compravendita del Palazzo di Londra in epoca successiva alla cessazione dall’incarico di Sostituto del Cardinale Becciu. E’ stata così confermata ancora una volta l’estraneità di Sua Eminenza ai fatti oggetto di giudizio. Il dottor Tirabassi, in particolare, ha sottolineato come Monsignor Perlasca, Capo Ufficio Amministrativo, richiedesse a più riprese l’accentramento della gestione delle pratiche d’investimento finanziario fino a evitare d’informare di problemi i propri Superiori nel desiderio di mostrare un ufficio efficiente. Sono ulteriori contributi che vanno nella direzione della completa estraneità del Cardinale Becciu rispetto a ogni ipotizzato illecito". Così in una nota gli avvocati di Becciu Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo.