Scania a LetExpo 2023

Dall’8 all 11 marzo a Veronafiera andrà in scena il LetExpo 2023, Scania esporrà il suo nuovo trattore.

Scania conferma la sua partecipazione a LetExpo 2023, in programma a Veronafiere dall’8 all’11 marzo.

Sarà presente all’interno dello spazio espositivo con il trattore stradale Super A4X2NB, modello che appartiene alla famiglia Scania Autocarri da 13 litri.

Ha un’efficienza termica del 50% e garantisce un risparmio di carburante rispetto a mezzi equivalenti, fino all’8%, lo Scania Super ha performance da riferimento e si caratterizza per lunghi intervalli di manutenzione.

Scania punta alla mobilità sostenibile

Mezzi alimentati a biocarburanti e a trazione alternativa, soluzioni all’avanguardia per una mobilità che sta progressivamente cambiando e verso un’economia che vede l’utilizzo di mezzi sempre più sostenibili.

Daniel Dusatti, Direttore Vendite Trucks di Italscania afferma come il cambiamento verso un trasporto più efficiente e decarbonizzato sia il principio cardine di un cambiamento in atto, nel corso dei prossimi decenni si assisterà ad una riduzione progressiva delle emissioni e dei consumi, il cliente che punta sullo Scania Super è attento all’ambiente.

Enrique Enrich. Presidente e Amministratore Delegato Scania: “Scania è più che pronta a rispettare i nuovi ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti proposti dalla Commissione Europea nella consapevolezza che per raggiungerli sarà necessario mettere in campo tutte le tecnologie a disposizione. Il contesto di LetExpo è una preziosa occasione per evidenziare come nel prossimo futuro, grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo, le soluzioni Scania contribuiranno a migliorare il parco circolante italiano, sostenendo le imprese e la società in questa transizione”.

Scania punta alla realizzazione di servizi finanziari e di assistenza su misura per ogni cliente.

Temi interessanti che saranno approfonditi nel corso della conferenza stampa “Transizione energetica: il ruolo degli operatori e delle case costruttrici” in programma al LetExpo 2023 giovedì 9 marzo alle ore 15:00.