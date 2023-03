Scania lancia un programma per formare i tecnici del futuro

Scania lancia un programma per il reclutamento e la formazione tecnica superiore realizzato in collaborazione con il CNOS-FAP della Lombardia e Gi Group, una delle principali agenzie per il lavoro italiane.

Un corso di formazione inaugurato lo scorso 21 novembre 2022 dalla Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, che lascia ampio spazio ai laboratori e al tirocinio retribuito in un’officina Scania. È qui che gli allievi possono apprendere attraverso la pratica diretta sul campo, una professione fondamentale per gli operatori del trasporto.

Scania Italia e Gi Group hanno avviato un’attività di ricerca e orientamento per i giovani di età inferiore ai 25 anni, appassionati di meccanica e motori, desiderosi di entrare nel mondo del lavoro.

Giovani tecnici che una volta superata la prima fase di selezione, partecipano al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di Manutentori di Veicoli Industriali.

Per loro è previsto un contratto a tempo indeterminato nella rete nazionale di assistenza tecnica Scania.

Il corso “L’Officina Scania dei Tecnici del futuro” ha una durata di 8 mesi.

Durante il corso, della durata di 8 mesi, sono affrontati molteplici moduli quali Tecnologia e Laboratorio Motoristico, Fondamenti di Meccatronica, Diagnosi elettronica e Officina 4.0, Fondamenti di Matematica e Inglese, Teamwork e Orientamento al Cliente. A completare il quadro, un approfondimento sui mezzi a zero emissioni locali con propulsione elettrica e ibrida e sui prodotti alimentati anche a biocarburanti.

Al termine del corso e a fronte del superamento dell’esame finale è rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore dalla regione Lombardia riconosciuto in tutta Europa e un contratto di lavoro presso l’officina in cui hanno svolto la formazione pratica.