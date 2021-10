Scannapieco: "Forza è in coesione, ora economia più equa e sostenibile"

Ad Cassa depositi e prestiti: "Fare appello alla solidarietà per programmare e ricostruire insieme"

"La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova il nostro modello globale di sviluppo economico, mettendo in discussione le modalità e gli strumenti con cui stimolare la crescita. È giunto il momento fare appello alla solidarietà per programmare e ricostruire insieme". Così l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, nel suo intervento alla sessione di chiusura del summit 'Finance in Common 2021' ospitato a Roma dalla Cdp invita a puntare su una economia più equa e sostenibile.

"La solidarietà, che viene dalla parola latina 'solidus', che significa 'mutua assistenza', - premette - è un concetto fondamentale che dimostra che la forza sta nella coesione. Dobbiamo quindi investire in una società inclusiva e coesa, puntando a un'economia più forte, più equa e sostenibile" afferma.