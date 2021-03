Scanzi vaccinato, nessun contratto da sospendere con La7

A quanto apprende l'Adnkronos il giornalista, retribuito come ospite, al momento non viene semplicemente invitato

A quanto apprende l'Adnkronos da ambienti di La7, non c'è alcun contratto da sospendere tra il giornalista del 'Fatto Quotidiano' Andrea Scanzi e la rete di Urbano Cairo. Semplicemente in questo momento Scanzi non viene invitato nelle trasmissioni di La7 con cui avrebbe degli accordi in base ai quali, quando partecipa, viene retribuito come ospite. La decisione di non invitarlo è arrivata dopo che Scanzi è finito nell'occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come 'riservista' e 'caregiver' dei suoi genitori. Una vicenda sulla quale la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo.

Feltri: "Scanzi sospeso da Cartabianca? Provvedimento poliziesco"

''Anche se mi sta sulle pa... sono dalla parte Scanzi. Mica ha ammazzato nessuno! Ha fatto un vaccino e ha fatto bene almeno è riuscito a vaccinarsi sennò sarebbero passati mesi e chissà quando lo avrebbe fatto. A me è anche antipatico ma non possiamo difendere solo chi ci sta simpatico''. E' quanto afferma all'Adnkronos Vittorio Feltri sulla decisione della Rai di sospendere le ospitate di Scanzi a 'Cartabianca'.

Quelli della Rai ''Mi sembrano dei provvedimenti di tipo poliziesco -sottolinea- Scanzi è ovvio che ha fatto una cosa scorretta però quando hai uno Stato che non vaccina praticamente nessuno scatta una specie di senso della legittima difesa. Se lo Stato non vaccina uno si arrangia come può''.

Per il direttore di 'Libero', "se lo Stato anziché comprare vaccini a tutto spiano dà i bonus a destra e a sinistra, soldi a destra e a manca e il reddito di cittadinanza allora è chiaro che ti viene anche voglia di cercare di vaccinarti. Anziché chiudere e fare continui divieti devono sbrigarsi a vaccinare tutti'', conclude Feltri.