Scardina, il messaggio di Diletta Leotta: "Forza Dani"

In una storia su Instagram

"Forza Daini". Diletta Leotta, con una storia su Instagram, ha voluto mandare un pensiero al suo ex Daniele Scardina, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d'urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento.

La conduttrice di Dazn oltre al messaggio sui social ha voluto ha voluto dedicare un pensiero a Daniele Scardina anche in chiusura del suo collegamento dall'Allianz Stadium al termine del derby: "Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!", ha detto la Leotta.