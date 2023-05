Gli scavi di Pompei che continuano a rivelare i propri tesori: due scheletri sono stati ritrovati durante nell'Insula dei Casti Amanti. Una scoperta che testimonia che non fu solo l’eruzione del Vesuvio a causare la morte degli abitanti dell’area ma anche il terremoto concomitante. Gli scheletri giacevano riversi su un lato, in un ambiente di servizio, nel quale si erano rifugiati in cerca di protezione.