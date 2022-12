Scegli i nuovi accessori Galaxy di elago per dei regali che non smettono mai di stupire

È possibile consultare lo snippet multimediale a corredo di questo annuncio facendo clic sull'immagine o sul link di seguito:

SAN DIEGO, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- elago non è nuova nel mercato degli accessori elettronici. È stata infatti la prima azienda a progettare e creare un supporto in alluminio per il primo iPhone. Negli anni, il design dei suoi accessori si è esteso fino a includere diversi look e a incorporare diversi materiali. Ciò che elago ha appreso dalla creazione degli accessori per Apple lo ha usato per dar vita ai migliori accessori per Galaxy sul mercato. Non perdere l’occasione durante queste festività per regalare i nuovi ed esclusivi accessori per Galaxy di elago.

Per chi ancora non la conoscesse, elago è un'azienda affermata che opera da San Diego (California) dal 2002. Quest'azienda di design crea oggetti utili e belli allo stesso tempo. I designer di elago sviluppano prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

Il GW2 stand è il supporto di ricarica perfetto per il Galaxy Watch. Lo slogan di elago per questo prodotto è “Always ready”: uno stand sempre pronto a caricare l’orologio in qualsiasi momento e che consente facilità di accesso al termine della ricarica. Il montaggio del cavo di ricarica è semplice e agevole. Il prodotto è dotato di un foro per organizzare i cavi, proteggere il cavo di ricarica e tenere tutto in ordine. Come già accennato, il GW2 è realizzato interamente in silicone, un materiale sempre più diffuso negli ultimi anni per le sue caratteristiche non tossiche e la sua incredibile robustezza: è praticamente indistruttibile e permette di creare prodotti che durano nel tempo. Questo materiale è anche soffice al tatto e non causa graffi, per proteggere il tuo orologio e qualsiasi superficie di appoggio. Il GW2 è disponibile in quattro colori: nero, bianco, grigio e rosa sabbia. Il supporto è in vendita su Amazon e su elago.com.Galaxy Watch 5:Amazon.it: https://amzn.to/3F95h3belago.com: https://bit.ly/3gGd3bd

Galaxy Watch 4, 3, Active:Amazon.it: https://amzn.to/3if4t3Helago.com: https://bit.ly/3XFSfBy

Le Galaxy Buds 2 Pro hanno spopolato poco prima delle festività ed elago propone fantastici design per aiutarti a proteggere la custodia di ricarica. Oltre alle classiche custodie Armor, Silicone e altre custodie a tema, elago ha lanciato la classica linea GB5 che trasforma la tua custodia di ricarica in una console retrò di videogiochi portatile. Il regalo perfetto per gamer e appassionati dei temi retrò.Amazon.it: https://amzn.to/3ENVVbyelago.com: https://bit.ly/3F9UINm

L’ecosistema Samsung inizia con un telefono Galaxy ed elago ha tutto ciò che ti serve in fatto di cover. La linea di cover elago soddisfa tutte le esigenze e i desideri, dal nuovo Z Flip ad altri telefoni Galaxy serie S di successo. Le rinomate serie Armor, Liquid Silicone e Hybrid di elago per iPhone sono state ridisegnate per i telefoni Galaxy, proponendo la stessa qualità e protezione di cui centinaia di migliaia di consumatori hanno già potuto godere. A parte i principali design disponibili, elago propone anche alcune cover a tema, frutto di collaborazioni. Il regalo perfetto per gamer e audiofili.Galaxy Z FlipAmazon.it: https://amzn.to/3EMkAgQelago.com: https://bit.ly/3VgEgAl

Galaxy S22Amazon.it: https://amzn.to/3XFxPbzelago.com: https://bit.ly/3GTQdYy

Galaxy S21Amazon.it: https://amzn.to/3F9JRCXelago.com: https://bit.ly/3UjJlqi

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il motto dell'azienda è “semplice raffinatezza” perché crea prodotti utili e belli al tempo stesso. Tutti i progetti che realizza vengono creati interamente da zero e in sede, per garantire che i prodotti finiti vengano curati nei minimi dettagli e funzionino perfettamente.elago ha iniziato l'attività nel 2002 a San Diego, in California, ed è stata insignita di numerosi premi internazionali di design, tra cui il premio Spark Awards e il premio Red Dot.

Instagram: @elago.it

Contatto:haein.lee@elago.com