Scende a picco il prezzo del gas, Piazza Affari guadagna

Inizio di settimana positivo per le Borse europee, in scia con Wall Street. Le piazze del Vecchio Continente, in particolare, beneficiano della discesa del prezzo del petrolio dopo l’accordo del Consiglio Ue su tetto al prezzo del gas, riforma del Ttf di Amsterdam e stoccaggi comuni. Si attende l’avvio, domani, della stagione delle trimestrali delle big tech americane, con Alphabet e Microsoft. A queste seguiranno Meta, Apple e Amazon. I conti della società di Zuckerberg sono particolarmente attesi, dopo che la casa madre di Facebook ha perso il 60% del suo valore di mercato. Intanto in Europa il metano è sceso sotto i 100 euro al megawattora come non accadeva da molti mesi. Piazza Affari, poi beneficia dell’allentamento della pressione sui titoli di Stato.

Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,93%, a 21.982,95 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende fortemente e ora viaggia attorno ai 225 punti base. Per Matteo Ramenghi, chief investment officer di UBS WM Italy, ci dovrebbe essere nei prossimi mesi una fase “laterale” per le Borse europee, sempre però caratterizzata da forte volatilità.

Sul listino principale di Piazza Affari crescono Pirelli (+5,18%), Tim (+2,73%), A2a (+2,96%), Hera (+3,30%), Azimut (+3,14%), Campari (+3,19%), Interpump (+3,73%), Italgas (+3,45%), Recordati (+3,44%). Tra alti e bassi nel corso della giornata i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York è tornato a salire. Eni guadagna il 2,46%, Tenaris l’1,24%. In discesa, invece, Amplifon (-1,22%), Leonardo (-0,28%) e Cnh Industrial (-1,42%). (in collaborazione con Money.it)