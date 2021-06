Schianto in autostrada sulla bretella di collegamento tra l'A1 e l'A21 nel comune di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante fermo in coda: morte tutte e cinque le persone a bordo. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Cremona, il 118 e i vigili del fuoco.