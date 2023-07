Alessio Nardini nominato direttore generale dell’Unità di missione per il Pnrr del ministero della Salute

“Non abbiamo nessun problema“ con l’attuazione del Pnrr “perché finora abbiamo colto tutti gli obiettivi che erano stati dati dalla comunità europea. Alcune parti, che riguardano gli investimenti veri e propri, ci saranno il prossimo anno, però stiamo proseguendo con i bandi. Sono molto tranquillo e sereno che riusciremo ad andare avanti sulla parte che riguarda la salute”. Cosi il ministro della Salute Orazio Schillaci, oggi all’Università Cattolica, sede di Roma, a margine della 28.esima edizione della Conferenza annuale Ehma, l'European Health Management Association (Ehma), rispondendo alle domande dei giornalisti sui possibili ritardi del Pnrr.

"Abbiamo Schillaci: "In sanità centrati tutti gli obiettivi Pnrr dati dall'Ue", una direzione che era scaduta da tanto tempo e gli auguriamo buon lavoro”, ha concluso Schillaci riferendosi alla nomina di Alessio Nardini come direttore generale dell’Unità di missione per il Pnrr del ministero della Salute.