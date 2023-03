In occasione dell’annuncio dell’adesione di Starbucks by Nespresso all’Alleanza per il riciclo delle capsule in alluminio, fondata da Nespresso in partnership con illycaffè, Marta Schiraldi, Safety, Health, Environment and Sustainability Head del Gruppo Nestlé Italia, parla dell’importanza dell’infrastruttura di raccolta e riciclo dell’alluminio.